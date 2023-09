Carmen & Robert Geiss: Eiskalte Abzocke

Die miese Masche hat Methode, immer mehr prominente Namen werden für derlei üble Zwecke benutzt. Auf besonders dreiste Art hat es nun, einmal mehr, die Geissens getroffen: Kriminelle schrieben auf Instagram die Fans der Familie an, um sensible Daten wie Kontoinformationen und Ähnliches abzugreifen. Um möglichst schnelle Schadensbegrenzung bemüht, reagierte der entsetzte Robert jetzt mit einem eigenen Posting, in dem er seine Follower unmissverständlich warnt, irgendwelche persönlichen Informationen weiterzugeben, die in seinem oder Carmens Namen angefragt werden: "Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben. Zur Zeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten, in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen." Sein dringender Appell: bloß nicht auf verdächtige Nachrichten reagieren! "Bitte antwortet diesen Betrügern nicht und meldet die Accounts. Wir oder unsere Firmen würden niemals von euch per Instagram sensible Daten, Bankverbindungen oder gar Zahlungen einfordern."

Für den Robert ist der aktuelle Fall ein böses Déjà-vu: Vor einiger Zeit wurde sein Name für eine gefälschten Bitcoin-Werbung missbraucht. "Der Verantwortliche dürfte sich in kürzester Zeit eine goldene Nase verdient haben, denn meine Fans vertrauen auf meine Expertise, was Finanzen anbelangt", empört er sich im Gespräch mit "Closer". Und stellt klar: Er selbst halte nicht viel von Bitcoin-Investments: "Ich habe mich zwar mit dem Thema auseinandergesetzt, finde es aber hoch spekulativ. Klar kann man damit über Nacht ein Vermögen verdienen, genauso gut kann man es aber auch verlieren. Da kann man auch gleich in die Spielbank gehen." Keinesfalls würde er seine Follower zu irgendwelchen Superdeals ermutigen, schon gar nicht per Werbeanzeige. Und nach den jüngsten Erfahrungen gewiss auch nicht per Instagram. Falls Sie also demnächst eine Nachricht von Robert oder Carmen oder sonst einem Promi in Ihrem Postfach finden: umgehend löschen! Denn Misstrauen ist das wirksamste Mittel gegen die miese Abzock-Masche …