Robert Geiss: Netz-Abzocke! Er sieht nur noch rot

Eine Aktion, bei der Robert Geiss nur noch rot sieht! Der Millionär warnt seine Follower: "Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben. Zurzeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen." Das Ziel der Betrüger sei es, persönliche Daten der Follower zu erhalten, um "diese für betrügerische Zwecke zu missbrauchen". Doch nicht mit den Geissens! Robert appelliert eindringlich seine Community: "Wir oder unsere Firmen würden niemals von euch per Instagram sensible Daten, Bankverbindungen oder gar Zahlungen einfordern."

Hoffentlich ist noch niemand zu Schaden gekommen...