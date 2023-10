Jan Josef Liefers: Schlimmer Vertrauensbruch! Er wurde bitterböse betrogen

Jetzt hat der "Tatort Münster"-Star sich schützend vor seine Mutter gestellt. In einem emotionalen Post warnte er seine 211 000 Follower vor der schlimmen Betrugsmasche. "Es ist mal wieder an der Zeit, vor derartigen Kontaktaufnahmen durch Fake-Profile unter meinem Namen oder hier sogar dem meiner Mutter zu WARNEN! (…) LASST EUCH NICHT VERARSCHEN! Meldet diese Accounts, blockt sie oder schmeißt sie einfach zum Fenster raus", appelliert er dringend an seine Fans.