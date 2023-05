Carmen & Robert Geiss: Plötzlich ist vom TV-Aus die Rede!

Wie Robert nun im Gespräch mit "Bild" erklärt, ist für ihn und Carmen mit "Die Geissens" noch lange nicht Schluss. Ganz im Gegenteil sogar! So ist er der Meinung, dass sie beiden so lange mit ihrer Familie vor der Kamera stehen wollen, wie "die Leute uns sehen wollen". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: "Die Geissens"-Fans können sich noch auf jede Menge Abenteuer freuen! Auch die Oberhand über die Produktionen sieht Robert weiterhin bei sich und seinen Liebsten. So ergänzt er: "Wir schicken das fertige Produkt an RTLZWEI." Der Grund dafür ist relativ selbsterklärend: "Wir können es eben selber besser", fügt Robert abschließend hinzu. Wie es bei der Millionärsfamilie wohl weiter geht? Es bleibt spannend ...

