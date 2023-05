Carmen Geiss & Robert Geiss: Bittere Bilanz - "Ich hätte mehr Menschenkenntnis von dir erwartet"

"Gestern haben wir tolle Leute kennengelernt. Es war der Burner danke das wir Pamela Reif und Katja Krasavice kennenlernen durften. Was für tolle Frauen!! Sehr bodenständig und authentisch!", schreibt Carmen zu einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts! Eigentlich eine schöne Nachricht. Doch ihre Fans sehen das komplett anders. Vor allem die Tatsache, dass Carmen und Katja sich verstehen, wollen ihre Follower nicht hinnehmen. So heißt es unter dem Beitrag: "Feier euch immer, aber diese Katja geht überhaupt nicht klar", "Für mich warst du bisher bodenständig, aber auf das Niveau beider Damen kann und möchte ich gern verzichten. Schade, ich hätte mehr Menschenkenntnis von dir erwartet" sowie "Ein Grund euch zu entfolgen - mit Katja - wie niveaulos." Autsch! Bitterböse Worte, die so an Carmen sicherlich nicht einfach abperlen werden! Was die Frau von Robert Geiss wohl über diese Anfeindungen denkt? Bis jetzt äußerte sich sich noch nicht dazu ...