Carmen & Robert Geiss: Zuckersüße Nachricht nach 41 gemeinsamen Jahren

Was Robert dazu sagt? Der genießt die Traumaussicht auf seiner Yacht. "Ich finde Carmen immer noch genauso heiß wie an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben! Sie ist eine rundum perfekte Frau", so Robert gegenüber "Closer". "Ich mache ihr ständig Komplimente. Und zwar für alles. Sei es ihr Kampfgeist, ihr Charme, ihr Fleiß, ihr Aussehen, ihre Kochkünste, ihr Organisationstalent und natürlich auch ihre Toleranz."

Die Geissens sind jetzt also offiziell nicht nur eine schrecklich reiche, sondern auch eine schrecklich heiße Familie!