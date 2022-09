Caro & Andreas Robens: Große Trauer! Sie müssen ihr Baby zurücklassen

Es hätte jedoch nicht nur an ihrem Hündchen Brutus gelegen, "Pipo war einfach nicht so ganz verträglich. Beide Hunde wollten Chef sein." Traurig mussten Caro und Andreas Robens am Ende einfach einsehen, dass es keinen Sinn hatte, den Yorkshire Terrier mit nach Hause zu nehmen. Weiter ließ Caro durchsickern: "Gerade Andreas ist jetzt mega traurig" und teilte noch ein Bild von ihrem Mann mit ihrem eigentlich ausgewählten Pipo in ihrer Instagram-Story. Bleibt nur zu hoffen, dass Pipo schon bald ein anderes, schönes, neues Zuhause findet.

Caro & Andreas Robens haben ihre Zeit im Sommerhaus der Stars als Paar unversehrt überstanden. Welche Pärchen da weniger Glück hatten erfährst du im Video: