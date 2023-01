Cathy Hummels: Dieser Mann gibt ihr nun Kraft!

Im Urlaub in Dubai hat Cathy Hummels jetzt Zeit die vergangenen Wochen zu verarbeiten und neue Kraft zu tanken. Dabei bekommt sie Unterstützung von einer besonderen Bezugsperson in ihrem Leben - ihrem Papa Alfred Fischer. Im Kreise ihrer Liebesten genießt die Beauty nach der Trennung die Sonne in der Influencer-Hochburg und versorgt ihre Fans passend dazu mit reichlich Urlaubs-Updates. Nun postete sie jedoch sogar einen seltenen Schnappschuss von sich und ihrem Vater in ihrer Instagram-Story: