Cathy Hummels: So kämpft sie um das Herz von Mats

In der dritten Staffel (ab 13. April, immer mittwochs um 20.15, RTLZWEI) wird mit allen Mitteln um den Titel gekämpft. Am Start: Krawall-Nudeln wie Elena Miras, Yeliz Koc und Tessa Bergmeier, bekannte Trash-TV-Gesichter wie Katzenberger-Mama Iris Klein oder Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein – und allerlei Show-Exoten wie TV-Detektivinnen, Astrologen, Trash-Darsteller und Influencerinnen.

Mittendrin im chaotischen Treiben: Moderatorin Cathy Hummels, die den Kandidaten in der "Stunde der Wahrheit" auf den Zahn fühlt und verkündet, wer die Luxus-Sala räumen muss. Im Exklusiv-Interview betont sie, wie "unfassbar" sie sich auf die Show freut – und verrät ihre Favoriten: "Richter Gnadenlos" Ronald Schill, Jan Leyk und Kultbauer Schäfer Heinrich haben bei ihr die besten Chancen!

Und wo Cathy schon mal ins Schwärmen kommt, fällt natürlich auch der Name ihres Mannes, trotz hartnäckigen Trennungsgerüchten: Stolz berichtet sie, dass sie mit drei riesigen Koffern nach Thailand aufgebrochen sei, da sie sich um ihre Looks selbst gekümmert habe, auf eigenen Wunsch ganz ohne den Luxus einer Profi-Stylistin: "Mats hat mir auch geholfen dabei", sagt sie und strahlt fröhlich. Also scheint klar: Die Promis kämpfen um TV-Ruhm und Kohle. Und Cathy? Hat den Kampf um Mats nie aufgegeben…