Charlène von Monaco: Albert flirtet fremd! Diese Brünette hat es ihm angetan...

Jedenfalls unterhielten sich die beiden sehr angeregt, lachten viel miteinander, hatten Spaß und verstanden sich ziemlich gut, wie man auf zahlreichen Fotos sieht. Ehefrau Charlene, die in Rom nicht gesichtet wurde, muss das schon einen ordentlichen Stich versetzt haben. Denn man hat den Eindruck, so ausgelassen, wie der Fürst war, sieht man ihn in Charlenes Nähe eher selten. "Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung", versicherte die Fürstin trotzdem noch vor Kurzem. "Ich finde die Gerüchte zermürbend und anstrengend."

Früher begleitete Charlene ihren Albert eher selten zu Terminen. Aber jetzt gibt sie sich alle Mühe. Sie steht so oft wie möglich an seiner Seite. Wie in jeder Ehe muss man für das Glück etwas tun. Doch sollte nur sie an diesem Strang ziehen, ist das eine einsame Sache. Und kein Sieg für die Liebe.