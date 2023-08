Charlène von Monaco: Finaler Dolchstoß! Albert vergnügt sich mit andern Frauen

Was ist da bloß los? Immer wieder beteuert der Palast in Monaco, dass die Ehe von Albert und Charlene nicht in Gefahr sei – und doch sprechen die Bilder eine andere Sprache. Ist der Fürst an der Seite seiner Gattin, wirkt er traurig. Kein Lächeln kommt ihm übers Gesicht. Nur bei anderen Frauen kann er strahlen.