Fürstin Charlène & Fürst Albert: Trauerspiel! Sie können es nicht mehr verbergen

Im Netz scheiden sich die Geister über die Tanzeinlage von Fürst Albert und Fürstin Charlène. Der Grund? Die Mimik der beiden Eheleute. Manche sehen harmonische Zweisamkeit in ihren Blicken, andere deuten den Augenkontakt als gezwungen und bedrückend. Vor allem Charlène würde man ansehen, dass sie sich nicht wohlfühle. Auf Instagram wurden Stimmen laut, wie: "Sie sehen so traurig aus. Was für ein Unterschied in der Freude, die wir zwischen Kate und William sehen" oder "Was für eine unglückliche Rolle. Sie ist eine hübsche Frau, die in Traurigkeit gehüllt ist". Was wirklich hinter der Fassade steckt, wissen wohl nur Charlène und Albert selbst...