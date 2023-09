Fürst Albert: Stößt seine Geliebte seine Frau Charlène von Monaco nun vom Thron?

Er zeigt sich ganz vertraut mit ihr, mit ihrem gemeinsamen Sohn. Fürst Albert und Nicole Coste verbindet der 20-jährige Alexandre für immer. Doch sie verbindet noch mehr als das. Nämlich die Liebe zu Monaco. So jedenfalls behauptet es Nicole selbst. Eine Liebe, die Fürstin Charlène wohl nie so richtig zu spüren lernte. Sie fühlte sich in ihrer Rolle stets unwohl, schien es. Und so soll es nun in Monaco zu einem Riesen-Skandal kommen: Alberts Freundin wird die neue Fürstin!