Charlène von Monaco: Fürst Albert legt ein Geständnis ab!

Monate lang mussten die Zwillinge von Charlène von Monaco und Fürst Albert auf mütterliche Liebe verzichten. Die monegassische Fürstin hatte nach ihrer Afrika-Rückkehr weiterhin gesundheitlich zu kämpfen und wurde für ihre Genesung in eine Klinik außerhalb des Fürstentums gebracht. Nun scheint sie auf dem Weg der Besserung zu sein und kann ihre Familie endlich wieder in Monaco in die Arme schließen. Auch ihr royaler Gatte Fürst Albert ist über die Rückkehr seiner Frau mehr als glücklich, wie er nun gegenüber der "Royal Central" gesteht: