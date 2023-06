Charlène von Monaco: Jetzt zeigt sie sich mit einem neuen Mann!

Bei den Golden Nymph Awards am 20. Juni zog Charlène von Monaco in ihrer eleganten, dunklen Traumrobe alle Blicke auf sich. Aber nicht nur ihre Erscheinung sorgte für Aufsehen, auch ihre Begleitung warf Fragen auf. Wer ist dieser neue Mann an ihrer Seite? Eins ist klar, ihr Gatte Fürst Albert ist es nicht. Sichtlich glücklich stolzierte die monegassische Fürstin Seite an Seite mit einem Herrn im Anzug über den roten Teppich. So kamen die beiden zusammen...