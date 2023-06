Fürst Albert & Charlène von Monaco: Ehe-Krise? Sie kann es nicht mehr verstecken

Seit 2011 ist das monegassische Fürstenpaar nun bereits verheiratet. In den letzten Jahren spitzten sich die Indizien für eine Ehe-Krise aber immer weiter zu - erst absolvierten Fürst Albert und Charlène von Monaco immer weniger öffentliche Auftritte miteinander, dann verschwand die 45-Jährige nach ihrer langen Zeit in Südafrika direkt wieder in eine Klinik in der Schweiz. Der Grund? Ihr "Gesundheitszustand". War es wirklich ihre Gesundheit oder doch ihre Beziehungsprobleme mit Albert? Die neusten Bilder lassen wieder Letzteres vermuten...