Charlène von Monaco: Klinik-Drama! Jetzt geht es ums Geld

Laut dem niederländischen Nachrichtenportal "Beaumonde" soll sich Charlène von Monaco zurzeit in dem renommierten Gesundheitscenter "Kusnacht" in der Schweiz aufhalten. Dort arbeitet die Fürstin an ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit. Wie es sich für einen echten Royal gehört, lebt sie auch in der Klinik im größten Luxus. Charlène soll im klinikeigenen Penthouse leben, zu dem stehen ihr eine eigene Küche, ein extra Schlafzimmer, sowie ein eigener Butler, Privatkoch und Chauffeure zur Verfügung.

Natürlich hat dieser dekadente Lebensstil auch einen enormen Preis. So kommen auf die monegassischen Royals stolze Kosten in Höhe von 95.000 Euro pro Woche zu! Für das Fürstentum finanziell kein Problem, denn Gesundheit ist bekanntlich ja unbezahlbar...

Wann die Ex-Schwimmerin zurück in den Schoß ihrer Familie kehrt, ist bislang unklar. Doch Ehemann Albert ließ verkünden, dass seine Gemahlin Charlène auf dem Weg der Besserung sei.