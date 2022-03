Charlène von Monaco: Schock-Auftritt! Ihre Fans hätten sie kaum wiedererkannt

Erst verschwand Charlène von Monaco in ihre Heimat Südafrika, wo sie sich von einer schweren HNO-Infektion erholte. Fast ein halbes Jahr hielt sich die Fürstin fernab von ihrer Familie auf, nur um dann kurz nach ihrer Rückkehr ins Fürstentum erneut für knapp 4 Monate zu verschwinden. Laut eines Statements des Palastes sei Charlène körperlich und seelisch so erschöpft, dass sie diesen Zustand in einer Schweizer Privatklinik auskurieren muss. Nun endlich, nach fast einem Jahr der Abwesenheit, kehrte die Fürstin endlich in den Schoß der Familie zurück - so dachte man zumindest! Doch kurz nach der Ankündigung ihrer Rückkehr heißt es für die Fürstin erneutes Reisen. Und dabei wurde sie nun endlich gesichtet!

Es war nur ein kurzer Augenblick, in dem die Außenwelt die Fürstin von Monaco zu Gesicht bekam. Am Flughafen von Nizza stieg Charlène in ihren Privatjet, der sie vermutlich zu einem Nachsorgetermin in die Schweiz bringen sollte. Doch dabei überraschte die Fürstin mit einem vollkommen neuen Look! Die Haare der Ex-Schwimmerin sind kurz geschnitten und platinblond aufgehellt. Eine krasse Veränderung! Möchte die 44-Jährige mit ihrem neuen Look etwa einen neuen Lebensabschnitt einläuten?