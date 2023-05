Charlène von Monaco: Sie hat erneut verloren

Mit dieser Kleiderwahl hat sich Charlène von Monaco keinen Gefallen getan. Nicht nur ihr abwesend wirkender Blick wirft Fragen auf, auch ihr beiger, geknöpfter Rock und Blazer mit Sash-Faltenwurf unterstreicht den trist daherkommenden Look der monegassischen Fürstin. Auch der Schnitt wird ihrer eigentlich so sportliche Figur als ehemalige Leistungsschwimmerin nicht gerecht.

Daneben? Eine, im rosafarbenen Schößchenkostüm von Carolina Herrera, top gestylte Königen Letizia, die mit pinker Clutch und sandfarbenem Sinamay-Hut, der mit einem rosafarbenen Vintage-Schleier der Madrider Modeschöpferin Isabel Terroso von Balel bedeckt war, alle Blicke auf sich zog.

Auch Königin Máxima der Niederlande trat in einem bedeckteren Dress auf. Gediegen wie selten, zeigte sich die Frau von König Willem-Alexander in einem cremefarbenen Kleid des niederländischen Designers Jan Taminiau und Hut von Philip Treacy. Doch auch ihr Look stellt trotz allem den der monegassischen Fürstin in den Schatten. Bleibt abzuwarten, ob Fürstin Charlène bei ihren nächsten königlichen Auftritten wieder mit mehr Stilsicherheit punkten kann.

