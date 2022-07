Charlène von Monaco & Fürst Albert: Dieses Foto sorgt für Furore

Doch in den Kommentaren unter dem Posting häufen sich unter Glückwünschen auch die Spekulationen, wie echt dieses Lächeln sein kann. Viele Nutzer richten sich besorgt an Fürstin Charlène mit Worten wie "Bist du wirklich okay?". Manche gehen sogar noch weiter und spekulieren wild unter dem Foto: "Wir denken alle dasselbe. Ich denke, sie wird als Gefangene gehalten" oder "Wow, sie berühren sich tatsächlich? Diese Ehe muss ein Albtraum sein".

Auweia...was wirklich hinter dem Foto steckt, wissen wohl nur Fürstin Charlène und Fürst Albert selbst...

Schon lange wird gemunkelt, dass die Ehe der beiden am Ende ist. Mehr dazu erfährst du im Video: