Fürstin Charlène: Scheidung! Ihre Vorbereitungen laufen

Statt zu ihrer Familie in den Palast zurückzukehren, hält sich die ehemalige Schwimmerin zurzeit auf dem Landsitz der Familie Grimaldi „Roc Agel“ in Frankreich auf. Ohne ihre Kinder und auch ohne ihren Mann. Ihr neuer Rückzugsort ist eine knappe halbe Stunde von Monaco entfernt und soll eine von mehreren Bedingungen der Fürstin an ihren Gatten gewesen sein. „Zum ersten Mal hat Charlène das Wort ‚Scheidung‘ ausgesprochen. Und das ist für Albert undenkbar“, verrät ein Palastinsider, der Zeuge von heftigen Auseinandersetzungen gewesen sein will. „Albert würde alles tun, um es nicht so weit kommen zu lassen, und das weiß sie sehr gut.“