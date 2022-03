Charlène von Monaco & Fürst Albert: Ehe-Fiasko! Das Lügengerüst bricht zusammen

Auch auf dem Instagram-Account der Fürstin von Monaco wurden keinerlei der üblichen Geburtstagswünsche an ihren Mann gerichtet. Höchst ungewöhnlich für die Fürstin, die sonst so viel Wert auf diese Art der Formalitäten legt! So stellt sich die Frage, ob Charlène von Monaco überhaupt noch im Palast weilt. Denn vor ihrer Rückkehr nach Monaco wurden Stimmen lauter, die behaupteten, dass die Fürstin nicht plant, in ihr altes Leben zurückzukehren. Charlène sei sich endlich klar geworden, dass sie ihr Leben am royalen Hofe aufgeben möchte und gemeinsam mit ihren Kindern ein Leben nach ihren eigenen Regeln führen will. Vielleicht hat Fürstin Charlène nun diesen mutigen Schritt gewagt und die Scheidung von Fürst Albert ist bereits beschlossene Sache...