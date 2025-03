Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt packt Schwester Cheyenne über die Beziehung zu Snow aus!

Cheyenne ist als zweifache Mama ein absoluter Familienmensch. Auch während des Kontaktabbruchs zu ihrem Bruder Jimi Blue war sie weiterhin für ihre Nichte da: "Ich hatte immer Kontakt mit ihr, egal ob ich mit Jimi Kontakt habe oder nicht, und das wird auch weiterhin so sein", erzählt Cheyenne uns im exklusiven InTouch-Online-Interview und macht damit deutlich, dass Nichte Snow immer einen festen Platz in ihrem Leben hat. Diese Beständigkeit zeigt, dass die Beziehung zu ihrer Nichte auch in schwierigen Zeiten stark bleibt. Jetzt ist Jimi Blue jedoch wieder aktiver Teil des Familiengeschehens. Ist er damit auch seiner Tochter wieder nah?