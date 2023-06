Chris Broy: Trennung von seiner Freundin! Er packt aus

Kurz nach der Trennung lieferten sich Chris und Eva eine öffentliche Schlammschlacht. Doch das ist mittlerweile Geschichte. In der Sendung "Eating with my Ex" kam es zur großen Aussprache. "Ohne zu viel zu verraten: Nach der Teilnahme hat sich einiges ins Positive verändert", verrät Chris. "Ich denke der Zuschauer kann bei dem Essen mit Eva und mir viele wichtige Antworten auf Fragen bekommen, die so noch nicht gestellt wurden, oder, die schon die ganze Zeit im Raum standen."

Die Antworten gibt es bei "Eating with my Ex"! Ab sofort immer montags um 22:15 Uhr, exklusiv im Free-TV auf TLC und als exklusive Preview immer eine Woche vorab auf discovery+ abrufbar.

