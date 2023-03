Chris Broy & Eva Benetatou: Liebes-Comeback?

Gegenüber "RTL" stellen Chris und Eva nun klar, dass das nicht in Frage kommt: "Nein, es ist gut so, wie es gerade ist, und das soll auch so bleiben", erklärt Chris. Auch seine Ex-Verlobte weiß: "Natürlich wäre es wunderschön für George, aber ich glaube nicht, dass wir den Weg zueinander finden könnten."

Trotzdem kommen die beiden mittlerweile gut miteinander zurecht und wollen sich in Zukunft sogar das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn teilen, um beide gleich viel für ihn da sein zu können. "Wir haben heute einen respektvollen Umgang miteinander. Wir können miteinander am Tisch sitzen, essen, spielen, mit dem Kleinen was unternehmen und Eltern sein. Und das macht unseren Sohn unfassbar glücklich", ergänzt Eva.

