Eva Benetatou: Neuer Freund? "Mein Traummann liegt jeden Abend neben mir"

Stattdessen wagt sich Eva in einer anderen Sendung wieder ins TV. In "Eating with my Ex" kommt es zur großen Aussprache mit ihrem Ex Chris Broy. "Ich war natürlich sehr aufgeregt, hatte null Erwartungen, war gespannt auf seine Fragen und Zweifel", erzählt sie uns. "Letzten Endes bin ich froh, dass wir mit einem Lächeln das Dinner beendet haben."

Worüber die beiden alles geredet haben? Das erfahrt ihr bei "Eating with my Ex"! Ab sofort immer montags um 22:15 Uhr, exklusiv im Free-TV auf TLC und als exklusive Preview immer eine Woche vorab auf discovery+ abrufbar.

Auch interessant:

Bei "Kampf der Realitystars" näherte sich Eva mit Paul Janke an. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: