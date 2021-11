Chris Broy: Mager-Schock! So sehr setzt ihm die Trennung von Eva zu

Aufgrund der Tatsache, dass ihn immer wieder Nachrichten von besorgten Fans erreichen, wandte er sich nun in einer Instagram-Story an seine Community und sprach ganz offen über seinen Gewichtsverlust. "Ihr findet immer noch ich bin zu dünn, ich sehe krank aus, [...] hab ich jetzt schon alles irgendwie gehört also einmal so, mir geht's gesundheitlich gut, alles ist okay, ich habe einfach nur ein bisschen abgenommen." Da können seine Anhänger erst einmal aufatmen. Weiter teilt er seinen Fans zuversichtlich mit: