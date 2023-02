Christian Wulff & Bettina Wulff: Hochzeit im Frühling

Nicht im Standesamt, wie 2008. Und auch nicht im kleinen Kreis kirchlich wie 2015. Groß soll es werden. Riesengroß. Mit Menschen, die ihnen zujubeln. Fans, die sich mit ihnen freuen! So wie es sich gehört, wenn man jemand ist. Wann das Ganze stattfinden soll? Im Frühjahr. Das soll der ehemalige Bundespräsident jetzt Freunden verraten haben. Und nicht unbedingt in Großburgwedel bei Hannover, wo die beiden leben. Obwohl das Standesamt dort wirklich hübsch ist! Nur leider nicht pompös genug. Kein Schloss, keine Burg!

Den perfekten Ort hat das Paar also scheinbar noch nicht gefunden. Doch niemand würde sich wundern, wenn Bettina Wulff eine Trauung unter freiem Himmel plant. Im Zentrum der Macht, in Berlin. Vielleicht ja sogar am Brandenburger Tor. Mit Sondererlaubnis. So, dass die Massen ihnen zujubeln könnten. Damals hat das ja schon gut geklappt. Warum es nicht noch mal wagen?

