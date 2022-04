Christina Luft & Mike Singer: Hinter den Kulissen knistert es gewaltig

"Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind eine Familie", offenbarte sie jüngst in einem Interview. Ihre enge Verbindung zu Mike sei "nicht normal". So so! Und auch der smarte Musiker ist hin und weg. "Ich bin emotional sehr gebunden an sie. Wenn sie sagt 'Mike, das ist scheiße', mache ich mir sofort Gedanken: ' Mag sie mich nicht mehr?'", verriet er über seine TV-Kollegin. Zehn Stunden täglich trainieren sie für die Sendung und auch privat würden sie sich viel treffen. "Ich habe einfach so sehr Schiss davor, diesen Menschen zu verlieren", so Mike. Oh, là, là! Was wohl Christinas Verlobter Luca Hänni (27) dazu sagt? Dass "Let's Dance" echte Liebespaare hervorbringt, weiß Luca nur zu genau. Schließlich verliebte er sich 2020 in jener Show in seine Christina – demnächst sollen sogar die Hochzeitsglocken läuten. Oder doch nicht? Hat sich seine Traumfrau nun Hals über Kopf in Mike verknallt? Zwar soll die Beziehung rein freundschaftlich sein, doch was nicht ist, kann ja noch werden! Armer Luca …