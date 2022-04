Christina Luft & Mike Singer: Liebesdrama hinter den "Let's Dance"-Kulissen!

Vor und hinter den Kulissen kommt Mike inzwischen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: „Ich bin emotional sehr gebunden an sie. Wenn sie sagt ‚Mike, das ist scheiße‘, mache ich mir sofort Gedanken: ‚Mag sie mich nicht mehr?‘“, erklärte er. Dann meinte er fast den Tränen nahe: „Ich habe einfach so sehr Schiss davor, diesen Menschen zu verlieren.“ Und Christina? Die gibt zu, dass es „nicht normal“ sei, dass sie als Profitänzerin direkt so eine innige Verbindung zu einem Kandidaten habe. Und sie verrät, dass sich die beiden auch nach dem Ende der Show weiterhin treffen wollen. Oha!