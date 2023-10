Christina Urspruch: Keine Zeit für die Liebe

Könnten Sie sich denn auch privat vorstellen, sich in einen alleinerziehenden Mann zu verlieben – wie in ihrer TV-Anwaltsrolle? "Klar – vorstellen kann ich mir alles! Wo die Liebe hinfällt …", antwortet sie lachend. "Ich würde niemals versuchen, die Mutter ersetzen zu wollen. Sicherlich müsste ich meine eigene Rolle finden – und bin mir sicher, dass es dann auch funktionieren kann." Worauf sie noch achten würde: "Ich denke, dass es generell in Beziehungen wichtig ist, sich gegenseitig gewisse Freiräume zu lassen."

Innerlich so klar zu sein, ist sicher von Vorteil, um sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Christine ist jedenfalls mit sich im Reinen: "Ich empfinde meine Fünfziger als ein sehr gutes Jahrzehnt. Ich bin so gelassen geworden in vielen Dingen." Zeit für eine neue Liebe findet sich da ganz bestimmt auch noch …