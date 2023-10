Chryssanthi Kavazi: "GZSZ"-Aus wegen ihrer Schwangerschaft!

Vor Lauras Abschied können sich die Fans aber erstmal auf das XXL-Special von "GZSZ" freuen. Im September fanden die Dreharbeiten in Paris statt. "Die Stadt hat so ein ganz besonderes Flair und romantisiert hier alles und jeden", freute sich Chryssanthi im Interview mit RTL.

Was in der Eventfolge passiert? Laura will mit John auf endlich eine romantische Hochzeitsreise in die französische Hauptstadt machen. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß: "Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte – für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!", berichtet Chryssanthi. Währenddessen wird Emily (Anne Menden) für ihre Fashionshow in Paris gefeiert. Doch plötzlich schwebt sie in großer Gefahr...