GZSZ: "Emotional und kriminell"! So wird das Soap-Special in Paris

Schon bald ist es so weit: "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wird wieder einmal in Spielfilmlänge zu sehen sein! Dieses Mal wurde das Special in Paris gedreht. Jetzt verraten die Schauspieler:innen, was auf die GZSZ-Fans zu kommen wird und wann die Folge im TV zu sehen ist.