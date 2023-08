Chryssanthi Kavazi: Nach dem "GZSZ"-Comeback platzt die Bombe!

Chryssanthi kann scheinbar gar nicht genug von den TV-Kameras bekommen. Am 27. August wird sie beim Sommer-Special von "Grill den Henssler" in Magdeburg brutzeln. Mithilfe ihres Koch-Coachs Ali Güngörmüs will sie Steffen Henssler den Kampf ansagen. Unterstützung bekommt die brünette Schönheit dabei von ihren Kollegen Bruce Darnell und Oliver Pocher. Ob das Promi-Team dieses Mal den Sieg einheimsen kann? Einfach wird es nicht. In der letzten Folge gewann Steffen Henssler haushoch gegen Knossi, Gustav Schäfer und Evelyn Burdecki...