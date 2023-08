"GZSZ"-Laura: Wieder auf der Flucht! Chryssanthi Kavazi enthüllt neue Details

Und wie geht es mit ihr und John (Felix von Jascheroff) weiter? Schließlich landete er mit Zoe im Bett. "Ihre Liebe, die sie füreinander spüren, ist größer denn je. Ob Laura John aber verzeihen kann, dass er mit Zoe geschlafen hat oder ob sie den beiden zuvorkommt und deren Beziehung zerstört, in dem sie Laura was antut, werden wir dann in den nächsten Wochen erfahren." Was Chryssanthi ihrer Serienfigur raten würde? "Schwierig. Das ist eine sehr verzwickte Situation und ich habe lange drüber nachgedacht, was ich persönlich Laura raten würde, und bin zu keinem Entschluss gekommen: Außer, dass Laura auf ihr Herz hören soll und das wird schon das Richtige sagen."