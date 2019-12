"Cinderella 87": So sehen Pierre Cosso und Bonnie Bianco heute aus!

Dank ihrer musikalischen Künste wurden Bonnie Bianco und Pierre Cosso in den 80er Jahren zu gefeierten Teenie-Idolen. Bis heute hat ihr romantischer Song "Stay" Kultstatus und darf auf keiner 80er-Party fehlen. Doch was machen die beiden umschwärmten aus "Cinderella 87" eigentlich heute?

Pierre Cosso: Heute lebt der Mädchenschwarm in der Südsee

Seinen Durchbruch erlebte Pierre Cosso 1982 an der Seite von mit dem Jugendfilm „La Boum 2“. Zwei Jahre später erhielt er die Hauptrolle des italienischen Mädchenschwarm "Mizio" in „Cinderella 80“, der erst 1987 in der BRD unter dem Titel "Cinderella 87" ausgestrahlt wurde. Trotz seines gewaltigen Erfolges, wurde es danach still um den französischen Womanizer aus Algier. In den vergangenen 35 Jahren war der Schauspieler vereinzelt in kleineren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, zuletzt 2008 in der französischen Fernsehserie „Anna e i cinque“. Im deutschen konnte sich seine weibliche Anhängerschaft 2011 in der -Sendung „Die ultimative Chartshow“ an seinen blauen Augen erfreuen, als der attraktive Franzose seinen alten Song „Stay“ sang.

Doch statt an seiner Karriere zu arbeiten, hat sich Pierre Cosso heute lieber seinen Traum von der Südsee verwirklicht. Dem "Stern" verriet der Schauspieler schon 2011 seinen innigsten Wunsch: "Auf einem Boot leben und über die Weltmeere segeln - davon habe ich schon als Kind geträumt." Mittlerweile lebt der Endfünfziger gemeinsam mit seiner Frau Rautea und seinen Söhnen Lino und Noa in der pazifischen Inselregion Polynesien und arbeitet dort als Skipper. Zu Gunsten des Paradies hat Pierre Cosso der Schauspielerei und der Musik endgültig den Rücken zugekehrt.

2011 bringt Pierre Cosso in "Die Ultimative Chartshow" die Mädchenherzen zum schmelzen Bild: RTL / Frank Hempel

Bonnie Bianco: Heute singt sie christliche Lieder

Seine Filmpartnerin Bonnie Bianco alias "Cindy", die sich heute Lory Bianco nennt, arbeitete nach dem Ende der Dreharbeiten zu "Cinderella 87" weiter als Sängerin und Songwriterin. Ende der 90er Jahre gründete die Amerikanerin ihr eigenes Plattenlabel „Power Records“. 2001 folgte die Veröffentlichungs ihres ersten eigens geschriebenen und produzierten Albums „On My Own… But Never Alone“. Von der Popmusik hat sich die Brünette aber mittlerweile verabschiedet, denn heute singt sie vorwiegend christliche Songs. Im Oktober 2012 erschien Lory "Bonnie" Biancos Album „Jesus Paid it All“. Trotz ihres starken Wandels sind viele ihrer Fans von damals der mittlerweile 56-jährigen Künstlerin bis heute treu geblieben.

Die "Cinderella 87"-Schauspielerin Bonnie Bianco nennt sich heute Lory Bianco Bild: / Lory Bianco

