Cynthia Rhodes: Das macht "Dirty Dancing"-Penny heute

1978 kam "Dirty Dancing" in die Kinos - und durch den Kult-Tanzfilm wurde auch Cynthia Rhodes alias Penny weltberühmt. Aber was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

"Ich beneide dich", sagte Baby zu Penny, nachdem sie ihr im Tanzfilm "Dirty Dancing" ihre tragische Lebensgeschichte erzählt. Zu beneiden ist Cynthia Rhodes wohl ihm echten Leben nicht unbedingt.

Die "Penny Johnson"-Schauspielerin und ihr Ehemann ließen sich vor einem Jahr scheiden. Gemeinsam haben sie drei Kinder, sie waren 25 Jahre verheiratet. Dann schien Richard Marx in die Midlife-Crisis zu kommen und sie trennten sich im Juli 2013. Er genießt seither das Single-Leben, wie er in Interviews betonte.

Cynthia Rhodes: Nach "Penny" viele Flops

Während der Ehe war Cynthia Rhodes Hausfrau und Mutter, ihre Karriere im Showbiz lief nicht lange. Sie startete 1983, als sie Rollen in Staying Alive" und "Flashdance" ergatterte. Danach folgten "Runaway" und ihre berühmteste Rolle, die in "Dirty Dancing". Nach den Dreharbeiten 1987 versuchte sie sich als Sängerin und war in einigen Musik-Videos zu sehen.

Doch der große Erfolg blieb aus und kurz nach der Heirat 1989 zog sie sich ganz aus dem öffentlichen Leben zurück, um sich ihrer Familie zu widmen. Auch nachdem ihre Ehe zerbrach, zog es die 58-Jährige bisher nicht wieder zurück ins Rampenlicht.