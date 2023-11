Claudia Obert: Beichte auf dem roten Teppich! Auf diese Stars ist sie neidisch

In einem pinkfarbenen Etuikleid betritt Claudia Obert an Micaela Schäfers 40. Geburtstag den roten Teppich. An ihrer Seite der 25-jährige Max Suhr. Dass ihr jemand ihren jungen Liebhaber ausspannen könnte, glaube sie nicht. "Ich kenne keine Eifersucht, aber ich kenne Neid", offenbart die 62-Jährige mit Blick auf ihre Promi-Kolleginnen.