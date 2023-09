Claudia Obert & Max Suhr: Fake-Beziehung? Jetzt bricht seine Mutter ihr Schweigen!

Max' Mama hat mit der Freundin ihres Sohnes überhaupt kein Problem. "Für mich war es total okay, weil ich bin weltoffen. Ich habe einfach gesagt, er soll glücklich sein", erklärt Susanne Suhr im Interview mit Sender RTL. Dabei ist sie laut eigener Aussage sogar "ein paar Jährchen jünger" als ihre Schwiegertochter in spe. Als Max seiner Mutter das erste Mal von Claudia erzählte, "habe ich irgendwann gesagt: 'Bring sie doch mal mit' Sie waren dann ja auch schon länger zusammen." Beim gemeinsamen Kaffee und Kuchen lernten sich die beiden Frauen besser kennen. Die Chemie stimmte sofort. Claudia machte ihr sogar gleich ein Jobangebot in ihrem Klamottenladen in Hamburg.