Clueso & Alli Neumann: Jetzt ist schon von Hochzeit die Rede!

Was geht da zwischen Clueso und Alli Neumann? Dass zwischen den beiden im großen Finale von "Sing meinen Song" auf VOX die Funken flogen, ist nicht nur den anderen Kandidaten der Show nicht entgangenen - auch die Zuschauer sind hin und weg von dem neuen Traumpaar. Während Nico Santos in der Sendung noch verlauten ließ, dass da "love in the air" wäre, werden nun sogar schon Stimmen über eine Hochzeit laut.