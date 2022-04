Collien Ulmen-Fernandes & Christian Ulmen: Traurige Neuigkeiten

Den ganz normalen Alltag zwischen Hausputz und Abendessen, zwei erfolgreich laufende Karrieren und die Kindererziehung unter einen Hut zu bekommen, ist für alle Eltern eine Herausforderung. Auch im Hause Ulmen-Fernandes kracht es deshalb regelmäßig: "Harmonisch ist es, glaube ich, nie wirklich, wenn man Kinder hat. Eltern sind immer gestresst und müde", lässt Collien in einem Interview tief blicken. Die 40-Jährige setzt sich mit großem Engagement für Gleichberechtigung ein, auf die klassische Aufgabenverteilung und das klischeehafte Rollenbild pfeift die Hamburgerin. Sie ist es leid, sich ständig für ihre Jobs rechtfertigen zu müssen. Anders als Christian wird sie oftmals kritisiert, wenn sie ihrem Beruf den Vorrang lässt. Collien steht ihren Mann – oder besser gesagt ihre Frau.

"Ich möchte nicht das Dienstmädchen meines Mannes sein", schimpft die Schauspielerin deshalb, die gerade in der ZDF-Doku "Rabenväter oder Superdads" zu sehen ist. Einen "Superdad" hat sie ja eigentlich an ihrer Seite, während ihrer Dreharbeiten wie zuletzt fürs „Traumschiff“ auf Mauritius "ist Christian automatisch stärker in der Kinderbetreuung verhaftet". Aber: Würde sich der erfolgreiche TV-Star weigern, würden wohl die Teller fliegen, Collien hat nämlich eine kurze Zündschnur! Was nicht nur am Stress liegt: "Ich rege mich leider immer leichter auf, das kommt mit dem Alter. Oft über mich selbst, aber auch über andere. Was nicht ausbleibt, wenn man mit Christian Ulmen verheiratet ist", so die Moderatorin. Klingt besorgniserregend. Kriselt es wirklich? Ist die Liebe bei all dem Stress auf der Strecke geblieben? Bleibt zu hoffen, dass Collien – wie jede andere berufstätige Mama auch – nur mal Dampf ablassen musste …