Cora Schumacher: Darum hat ihr Sohn den Kontakt wirklich abgebrochen!

Das Mutterherz blutet: Cora Schumacher wurde von ihrem eigenen Sohn verstoßen und konnte ihm noch nicht einmal persönlich zum Geburtstag gratulieren. Was dahinter steckt? Es ist eine echte Tragödie – obwohl Cora ihren Sohn über alles liebt, will der so gar nichts von seiner eigenen Mama wissen. Der 22-Jährige tritt nicht nur in die Fußstapfen seines Vaters Ralf und will Rennfahrer werden, sondern verbringt auch seine Zeit bevorzugt mit ihm.

Auch seinen 22. Geburtstag feierte er lieber mit Papa und seiner Freundin Vivien. Cora durfte noch nicht einmal gratulieren. "David und ich haben gerade keinen Kontakt. Ich bin wieder überall blockiert. Das ist für mich sehr schmerzhaft. Er ist ja auch mein Kind, und ich glaube, jede Frau, die in so einer Situation ist, wird das mit Sicherheit nachvollziehen können", sagt sie traurig. Warum er keinen Kontakt möchte?