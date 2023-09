Corinna Schumacher: Familien-Zoff! SIE hat den Bogen überspannt

Micks Mutter Corinna hat die Freundin ihres Sohnes schon kennengelernt. Gemeinsam haben sie ein Reitturnier in der Schweiz besucht. Doch die Zukunft dürfte schwierig werden. Denn die Influencerin mit 185 000 Followern auf Instagram teilt so ziemlich alles: ihr Dekolleté, ihre nackten Beine, was sie isst, wie sie badet und wie sie mit einer Freundin chattet.

Viele Geheimnisse scheint sie nicht zu haben. Das dürfte in der Familie Schumacher für mächtig Ärger sorgen. Denn für sie zählt nur eines: Verschwiegenheit! Details aus dem Privatleben sind tabu. Bis heute ist nicht ein Wort über den Zustand von Formel-1-Legende Michael Schumacher nach seinem schweren Skiunfall 2013 an die Öffentlichkeit gedrungen. Mal sehen, ob das so bleibt…