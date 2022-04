Cristiano Ronaldo: Erstes Familienfoto nach dem Tod seines Sohnes!

Seine Frau Georgina, seine kleine Tochter und Cristiano sind nun zurück bei ihrer Familie und macht mit diesem Schnappschuss klar, 'wir halten zusammen'. Er schreibt "Home Sweet Home. Gio und unser Baby-Girl sind endlich mit uns vereint. Wir danken allen für die lieben Worte und Gesten. Eure Unterstützung ist uns sehr wichtig und wir haben eure Liebe und euren Respekt gegenüber unserer Familie deutlich gespürt. Jetzt ist die Zeit gekommen, dankbar für das Leben zu sein, das wir gerade in unserer Welt willkommen heißen durften." In seinen emotionalen Worten ist die Trauer über seinen verstorbenen Sohn noch deutlich zu hören, doch Cristiano Ronaldo schaut mit Zuversicht in die Zukunft und freut sich nun erst einmal, trotz Allem, auf die gemeinsame Kennenlernzeit mit seiner kleinen Tochter.

