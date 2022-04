Cristiano Ronaldo: Ein Baby stirbt bei der Geburt!

Cristiano Ronaldo früher

So anders sah der Kicker als Teenie aus

Cristiano Ronaldo ist der am meisten umschwärmte Fußballstar auf der ganzen Welt. Männer bewundern ihn für sein überragendes Geschick am Ball, Frauen himmeln ihn für seinen Charme und sein gutes Aussehen an. Doch war Cristiano Ronaldo früher genauso hübsch wie heute? Auch an einem Superstar geht die Pubertät nicht spurlos vorbei...