In ihrer Netflix-Doku zeichnet Georgina Rodriguez das Bild einer jungen Frau, die sich von ganz unten nach ganz oben gekämpft hat. Eine Cinderella, die ihr ganzes Leben nach ihrem Traumprinzen suchte und ihm 2016 wie von Zauberhand begegnete. Doch was sie verschweigt, wiegt schwer. Während Georgina Rodriguez in der Doku liebevoll über ihre Eltern spricht, berichtet die "Bild" darüber, dass ihr Vater in Wahrheit ein verurteilter Drogenhändler ist. Jorge Rodriguez wurde 2003 wegen Kokain-Schmuggel zu elf Jahren Haft verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Entlassung 2008, landete er nur zwei Jahre später wegen des Schmuggels von Cannabishart erneut hinter Gittern. Bis zu seinem Tod im Alter von 70 Jahren im Jahr 2019 hatte Georgina Rodriguez keinen Kontakt zu ihrem Vater! Ihre Mutter Ana Maria Hernández lebt heute in Italien.