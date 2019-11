"Dirty Dancing": So sieht "Baby" Jennifer Grey heute aus

Als Frances "Baby" Houseman tanzte sich Jennifer Grey 1987 in "Dirty Dancing" in die Herzen eines Millionenpublikums. Mit ihrer sexy 80er-Jahre-Dauerwelle eroberte die brünette Beauty im Film das Herz von Herzblatt Patrick Swayze. Doch während der Filmklasser mit einem Happy End endete, lief es im echten Leben ganz anders für Jennifer Grey.

Auch 30 Jahre nach "Dirty Dancing" ist und bleibt der Tanzklassiker aus dem Jahr 1987 ein wahrer Kultfilm. Während alias Johnny Castle schon in den späten 80er Jahren zum Sexsymbol und Weltstar avancierte, wählte seine Filmpartnerin alias Frances "Baby" Houseman einen anderen Weg, den sie heute schwer bereut. Zwar stand die Brünette weiterhin für einige wenige amerikanische Filmproduktionen vor der Kamera, doch eine folgenschwere Entscheidung veränderte das Leben der Schauspielerin von heute auf morgen.

"Dirty Dancing"-Baby: Jennifer Grey unterzieht sich einer Nasen-OP

Getrieben von Hollywoods Schönheitsidealen unterzog sich Jennifer Grey Anfang der 90er Jahre einer Nasenoperation. Doch mit der Entfernung ihrer prägnanten Höckernase verlor die Schauspielerin zugleich auch ihren Wiedererkennungswert. Bis heute bereut die New Yorkerin den Eingriff, der ihr Leben für immer veränderte: "Ich bin als Berühmtheit in den Operationssaal gegangen – und als Unbekannte herausgekommen. Es war wie in einem Zeugenschutzprogramm oder als wäre man unsichtbar. Ich werde immer diese einstmals berühmte Schauspielerin sein, die niemand erkennt…wegen einer Nasen-OP.“

Mit ihrer kleinen Stupsnase ist Jennifer Grey 2019 kaum wiederzuerkennen Foto: Getty Images

Zehn Jahre brauchte Jennifer Grey um ihr Karrieretief zu überwinden. Mit dem Spielfilm "Bounce - Eine Chance für die Liebe" war sie im Jahr 2000 erstmals wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Durch ihr verändertes Aussehen entsprach die brünette Schauspielerin nicht mehr den Vorstellungen der Regisseure. 2010 schlüpfte Jennifer Grey mit 50 Jahren noch einmal in ihre einstigen Tanzschuhe. In der Show " " gab sie an der Seite von Derek Hough ihre Künste auf dem Parkett zum Besten und überzeugte auf voller Länge. Nach mehreren kleinen Produktionen konnte sich Jennifer Grey 2014 erstmals seit "Dirty Dancing" eine Hauptrolle sichern. In der Amazon-Serie "Red Oaks" taucht die Schauspielerin erneut in die 80er Jahre Kulisse eines Country Clubs ein.

Jennifer Grey heute: Ihre Tochter tritt in ihre Fußstapfen

Nach kurzweiligen Beziehungen mit den Filmstars Matthew Broderick und hat die New Yorkerin mittlerweile auch ihre große Liebe gefunden. Bereits im Juli 2001 gab Jennifer Grey dem Schauspieler und Drehbuchautor Clark Gregg das Ja-Wort. Die gemeinsame Tochter Stella Gregg ist heute bereits volljährig und möchte mit ihrer ersten Filmrolle in dem Drama "Trust Me" in die Fußstapfen ihrer legendären Mama treten. Mehr als verständlich, denn unabhängig von ihrer Nase, ihren Status als Kultstar wird Jennifer Grey alias "Baby" niemals verlieren.

Jennifer Grey mit Ehemann Clark Gregg und Tochter Stella bei der "Captain Marvel"-Premiere Foto: Getty Images

Übrigens - SO sieht die Filmfigur Penny Johnson heute aus: