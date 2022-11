Daniela Büchner: Emotionale Worte zu Jens Büchners 4. Todestag

Vier Jahre ist es nun bereits her, dass Daniela Büchner ihren geliebten Mann Jens Büchner an den Krebs verlor. Bis heute sitzt die Trauer über ihren Verlust tief. Wie die einstige Dschungelcamperin in der Vergangenheit erklärte, ist der November kein schöner Monat für sie. Auch ihr erster Ehemann starb in diesem Monat 2009 an Herzversagen. Nun widmete sie ihrem Jens zum 4. Todestag rührende Worte.