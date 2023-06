Daniela Büchner: Große Sorge! So kann es nicht weitergehen

Mittlerweile steht Daniela Büchner schon seit vielen Jahren im Rampenlicht und weiß, dass man ein ziemlich dickes Fell haben muss, wenn man ein Promi sein will. Gemeine Social-Media-Kommentare stehen bei ihr auf der Tagesordnung. Eigentlich hat Danni diese immer ganz gut weggesteckt und sich von ihrer starken Seite gezeigt. Doch nun verrät sie, dass vor allem der Body-Hate so sehr an ihr genagt hat, dass sie 15 Kilo abgenommen hat.