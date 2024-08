Daniela Büchner: Neue Liebe nach dem Dschungelcamp!

Daniela Büchner (46) musste in ihrem Leben schon einiges durchmachen. Im Sommer-Dschungelcamp berichtete sie, dass sie in der Vergangenheit in einer toxischen Beziehung feststeckte. "Ich hatte jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen war, und der hat mich fertiggemacht. Viele Jahre beleidigt, geschlagen, angespuckt", erzählte Danni am Lagerfeuer. "Ich hatte ganz schlimme Depressionen. Ich habe mich selbst geschlagen. Ich habe alles geglaubt, was dieser Mensch zu mir gesagt hat in der Wut." Mit ihrem zweiten Ehemann Jens Büchner (†49) sollte alles besser werden. 2018 der nächste Schicksalsschlag: Jens starb an Krebs. Lange Zeit hatte Danni mit der Liebe abgeschlossen. Doch jetzt sie wieder bereit.